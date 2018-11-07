07.11.2018 10:21

Маленький двор в Холодногорском районе станет еще уютнее

Во дворе по Кацарской, 36/38 идет капремонт внутриквартальной дороги и тротуаров.



// Харьковские известия

Это с виду небольшой и уютный двор, где в нескольких домах живет 23 семьи. Здесь каждый знает друг друга, здесь все общее. Как радости так и проблемы. Главная - почти полное отсутствие внутриквартальной дороги. На небе сгущаются тучи - готовь резиновые сапоги, ведь пройти по двору без них просто невозможно, рассказывают местные жители. Поэтому и решили обратиться к мэру. Пришли на один из его личных приемов, чтобы раз и навсегда распрощаться со своей проблемой. Так и произошло - людей услышали.

Людмила Николаевна, местная жительница:

Дай Бог здоровья нашему мэру. Геннадий Адольфович лично от меня и от всего нашего двора! Спасибо огромное, потому что до этого мы утопали в грязи, утопали в лужах. Детей невозможно было выпустить вообще во двор, потому что воды было по колено. Вот всё что сейчас сделали хлопцы, дорожники, до этого была сплошная грязь. Ну вот так вот жили.



Любовь Ивановна, местная жительница:

45 лет я живу в этом дворе и до этого никогда ничего не делалось. Обращались к Геннадию Адольфовичу Кернесу и нам перекрыли практически все крыши во дворе и сразу же мы обратились по поводу укладки асфальта во дворе. Ну в этом году очередь до нас дошла и мы очень благодарны, что нам делают дорогу во дворе, чтобы можно было ходить. Чтобы можно было детям бегать и играть. Очень благодарны ему за всё!



Вадим Бурка, прораб:

Мы делаем проезжую часть в объёме 560 квадратных метров и тротуары, хотя здесь больше не тротуары, а входные группы, порядка 40 квадратных метров. Вырезаем корыто, щебень, расклинцовка гранотсевом и потом будет асфальт.



Работы по асфальтированию внутрикварталки и входных групп, добавляет Вадим Бурка, стартуют как только бригада дорожников завершит комплекс подготовительных работ - с полным демонтажем остатков покрытия и установка бордюрного камня. Коммунальщики отмечают, что это не единственный объект, обновят в ближайшее время.



Вадим Бурка, прораб:

В ближайшее время планируем выполнить капитальный ремонт по адресу улица Валентиновская, 27-А. Там проезжая часть составляет порядка 950 квадратных метров и тротуары с входными группами - порядка 720 квадратных метров. Полностью будем демонтировать покрытие тротуаров и дорог, заново устраивать основание и слой асфальтобетона. Так же сейчас производятся ремонтные работы по адресам Гвардейцев Широнинцев, 27 и 29. В общем объёмы тротуара составляют порядка 1 000 квадратных метров по этим двум адресам и дороги - порядка 2 000 квадратных метров.