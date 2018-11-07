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07.11.2018  12:23   

На два дня будет запрещен проезд по площади Свободы

Автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э на этот период изменят маршрут.


//cxid.info

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Харьковским клубом «JUMA» парада и выставки off-road техники на пл. Свободы.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут курсировать так: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Также 8 и 9 ноября будет приостановлена работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, площадь свободы, харьков
 
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