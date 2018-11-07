На два дня будет запрещен проезд по площади Свободы

Автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э на этот период изменят маршрут.
Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Харьковским клубом «JUMA» парада и выставки off-road техники на пл. Свободы.
На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут курсировать так: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.
Также 8 и 9 ноября будет приостановлена работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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