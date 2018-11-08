В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа

По улице Куриловской временно ограничивается движение транспорта
Как сообщили в Городской диспетчерской службе «15-62»: в связи с проведением ОАО «Харьковгоргаз» СЕСГ Северного отделения земельных работ связанных с ликвидацией утечки газа по ул. Куриловской в районе дома №119-А: с 08 ноября по 5 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Куриловском в районе дома №119-А, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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