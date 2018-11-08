08.11.2018 13:15

В Харькове перекрыли улицу из-за утечки газа

По улице Куриловской временно ограничивается движение транспорта



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Как сообщили в Городской диспетчерской службе «15-62»: в связи с проведением ОАО «Харьковгоргаз» СЕСГ Северного отделения земельных работ связанных с ликвидацией утечки газа по ул. Куриловской в районе дома №119-А: с 08 ноября по 5 декабря 2018 ограничивается движение транспортных средств по ул. Куриловском в районе дома №119-А, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.