08.11.2018 13:40

8 ноября перекрыли проезд по Театральной площади

Харьковские тепловые сети будут устранять последствия аварии



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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя: с 08.00 часов 8 ноября до 16.00 30 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по площади Театральной на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.