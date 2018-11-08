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08.11.2018  13:40   

8 ноября перекрыли проезд по Театральной площади

Харьковские тепловые сети будут устранять последствия аварии


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В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя: с 08.00 часов 8 ноября до 16.00 30 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по площади Театральной на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  проезд, театральная, харьков, перекрыт, транспорт, изменение движения
 
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