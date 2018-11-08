8 ноября перекрыли проезд по Театральной площади

Харьковские тепловые сети будут устранять последствия аварии
В связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя: с 08.00 часов 8 ноября до 16.00 30 ноября 2018 ограничивается движение транспортных средств по площади Театральной на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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