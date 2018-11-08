08.11.2018 15:20

В общественном транспорте Харьков возобновились проверки контролеров – комментарии пресс-службы Горсовета

Согласно официальной статистике в Харькове пассажиропоток в троллейбусах упал, невзирая на подорожание проезда в маршрутках. Так ли это на самом деле в течении нескольких недель будут проверять контролеры.



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По данным официальной статистики с января по сентябрь услугами харьковского трамвая воспользовались 86,5 млн пассажиров, что на 14,6% больше, чем в прошлом году.

А вот троллейбусом воспользовались 100 миллионов 561 тысяча 600 пассажиров, что гораздо меньше прошлогоднего объема и составляет только около 98%.

Учитывая, что Харьков собирается обновить парк троллейбусов – ситуация становится критичной.

Чтобы прояснить ситуацию с оплатами проезда и количеством «зайцев» траспортники решили возобновить мониторинг пассажиропотока, который будет проводится в трамваях и троллейбусах Харькова с 5 по 19 ноября. Соответствующие объявления расклеены в подвижном составе.

Депо необходимо знать, сколько человек пользуется электротранспортом в часы максимальной и минимальной нагрузки, сколько пассажиров пользуется льготами и сколько - полностью оплачивает проезд, пояснили в КП «Троллейбусное депо № 2», пишет Kharkiv Today.

Глава департамента по вопросам информации и связи с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказал в интервью, что мониторинг не всегда проводят перед повышением тарифов и о возможном подорожании проезда на городском электротранспорте ему ничего не известно.

«Предприятиям необходимо знать, где больший пассажиропоток, где меньший и, соответственно, регулировать нагрузку. На более востребованные маршруты выводить больше машин», - пояснил Юрий Сидоренко

Изучением пассажиропотока занимаются сотрудники транспортных КП. Перед началом их работы водитель предупреждает пассажиров, что на линии контроль. Проверяющие либо заходят в салон, либо становятся около каждой двери троллейбуса на конечной остановке и, предъявляя удостоверения сотрудников КП, просят пассажиров предоставить билеты. Контролеры подсчитывают талоны, после чего заносят информацию в телефоны. Также они подсчитывают количество пенсионеров, и их численность отмечают в телефонах.