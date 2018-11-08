В общественном транспорте Харьков возобновились проверки контролеров – комментарии пресс-службы Горсовета

Согласно официальной статистике в Харькове пассажиропоток в троллейбусах упал, невзирая на подорожание проезда в маршрутках. Так ли это на самом деле в течении нескольких недель будут проверять контролеры.
По данным официальной статистики с января по сентябрь услугами харьковского трамвая воспользовались 86,5 млн пассажиров, что на 14,6% больше, чем в прошлом году.
А вот троллейбусом воспользовались 100 миллионов 561 тысяча 600 пассажиров, что гораздо меньше прошлогоднего объема и составляет только около 98%.
Учитывая, что Харьков собирается обновить парк троллейбусов – ситуация становится критичной.
Чтобы прояснить ситуацию с оплатами проезда и количеством «зайцев» траспортники решили возобновить мониторинг пассажиропотока, который будет проводится в трамваях и троллейбусах Харькова с 5 по 19 ноября. Соответствующие объявления расклеены в подвижном составе.
Депо необходимо знать, сколько человек пользуется электротранспортом в часы максимальной и минимальной нагрузки, сколько пассажиров пользуется льготами и сколько - полностью оплачивает проезд, пояснили в КП «Троллейбусное депо № 2», пишет Kharkiv Today.
Глава департамента по вопросам информации и связи с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказал в интервью, что мониторинг не всегда проводят перед повышением тарифов и о возможном подорожании проезда на городском электротранспорте ему ничего не известно.
«Предприятиям необходимо знать, где больший пассажиропоток, где меньший и, соответственно, регулировать нагрузку. На более востребованные маршруты выводить больше машин», - пояснил Юрий Сидоренко
Изучением пассажиропотока занимаются сотрудники транспортных КП. Перед началом их работы водитель предупреждает пассажиров, что на линии контроль. Проверяющие либо заходят в салон, либо становятся около каждой двери троллейбуса на конечной остановке и, предъявляя удостоверения сотрудников КП, просят пассажиров предоставить билеты. Контролеры подсчитывают талоны, после чего заносят информацию в телефоны. Также они подсчитывают количество пенсионеров, и их численность отмечают в телефонах.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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