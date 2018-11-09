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09.11.2018  08:26   

На площади Свободы – выставка off-road автомобилей, остальной транспорт пустили в объезд

9-11 ноября в Харькове пройдут соревнования по off-road (бездорожье) и выставка автомобилей, в которых примут участие около тысячи спортсменов из Украины и стран зарубежья.


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9 ноября на пл. Свободы состоится открытие соревнований, парад и выставка техники участников. Начало – в 12:00.

В связит с этим движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, запрещено до 18:00 9 ноября.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э курсируют так: ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.

Также 9 ноября будет приостановлена работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.

10 ноября в поселке Безлюдовка пройдет трофи-гонка (детская и взрослая), а 11 ноября – гонка RFC (детская и взрослая гонки) и награждение участников. Начало соревнований – в 9:00.

Категории участников – автотуризм, рейд, хард, супер хард, ATV спорт, UTV спорт, ATV, UTV туризм, мото, детские категории.


 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, транспорт
 
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