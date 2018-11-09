09.11.2018 11:35

На Алексеевской линии пассажиров внезапно высадили из поезда (ФОТО)

Об этом, с извинениями пассажирам, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в социальной сети



://ru.tsn.ua

По данным пресс-службы, сегодня, 9 ноября, в 8:43 на станции "Научная" из-за неисправности оборудования была осуществлена высадка пассажиров из состава. Электропоезд был направлен в депо.

На предприятии также отметили, что сбоя в графике движения поездов не было.