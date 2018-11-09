На Алексеевской линии пассажиров внезапно высадили из поезда (ФОТО)

Об этом, с извинениями пассажирам, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в социальной сети
По данным пресс-службы, сегодня, 9 ноября, в 8:43 на станции "Научная" из-за неисправности оборудования была осуществлена высадка пассажиров из состава. Электропоезд был направлен в депо.
На предприятии также отметили, что сбоя в графике движения поездов не было.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м, местами слабый гололед. Облачная погода продержится до ночи. Без существенных осадков.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: