09.11.2018 17:31

В выходные трамваи №27 и 28 на выходных изменят маршрут

С 9:00 до 17:00 10 и 11 ноября будет запрещено движение трамваев по улице Шевченко, улице Веринской, улице Моисеевской, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.



// gortransport.kharkov.ua

Изменение трафика связано с работами по капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Шевченко.



На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано так:



– Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



– в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.