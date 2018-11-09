В выходные трамваи №27 и 28 на выходных изменят маршрут

С 9:00 до 17:00 10 и 11 ноября будет запрещено движение трамваев по улице Шевченко, улице Веринской, улице Моисеевской, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.
Изменение трафика связано с работами по капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Шевченко.
На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано так:
– Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
– в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажн.:
давл.:
ветер: