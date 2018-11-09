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09.11.2018  17:31   

В выходные трамваи №27 и 28 на выходных изменят маршрут

С 9:00 до 17:00 10 и 11 ноября будет запрещено движение трамваев по улице Шевченко, улице Веринской, улице Моисеевской, на участке от улицы Академика Павлова до Журавлевского гидропарка.


// gortransport.kharkov.ua

Изменение трафика связано с работами по капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Шевченко.

На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано так:

– Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

– в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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