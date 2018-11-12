По переулку Рогатинскому еще 2 дня бедет запрещено движение транспорта

По переулку Рогатинскому временно запрещается движение транспорта и производится объезд по ул. Клочковской.
В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» реконструкции ул. Клочковской, с 08.00 часов 05 ноября до 21.00 14 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до ул. Клочковской и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезд Рогатинский, ул. Клочковская.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
влажн.:
давл.:
ветер: