12.11.2018 08:20

По переулку Рогатинскому еще 2 дня бедет запрещено движение транспорта

По переулку Рогатинскому временно запрещается движение транспорта и производится объезд по ул. Клочковской.



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В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» реконструкции ул. Клочковской, с 08.00 часов 05 ноября до 21.00 14 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Рогатинскому на участке от проезда Рогатинского до ул. Клочковской и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам: проезд Рогатинский, ул. Клочковская.