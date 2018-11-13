В центре Харькова тепловики устраняют последствия аварии

Проезд по Театральной площади ограничен до 30 ноября.
До 16.00 30 ноября ограничивается движение транспорта по площади Театральной, на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской.
Ограничение введено в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя.
Пропуск транспорта организуется по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Городской диспетчерской службе.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Желательно уделить время общению с друзьями или в кругу семьи.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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