13.11.2018 08:24

В центре Харькова тепловики устраняют последствия аварии

Проезд по Театральной площади ограничен до 30 ноября.



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До 16.00 30 ноября ограничивается движение транспорта по площади Театральной, на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской.

Ограничение введено в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя.

Пропуск транспорта организуется по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Городской диспетчерской службе.