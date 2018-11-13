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13.11.2018  08:24   

В центре Харькова тепловики устраняют последствия аварии

Проезд по Театральной площади ограничен до 30 ноября.


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До 16.00 30 ноября ограничивается движение транспорта по площади Театральной, на участке от ул. Пушкинской до ул. Гоголя при движении в сторону до ул. Сумской.

Ограничение введено в связи с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ликвидации дефекта на трубопроводе по площади Театральной в районе дома №2-А по ул. Гоголя.

Пропуск транспорта организуется по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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