13.11.2018 10:52

Движение по Куриловской перекрыли из-за утечки газа

По улице Куриловской временно ограничивается движение транспорта



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По 5 декабря 2018 года ограничивается движение транспортных средств по ул. Куриловской в районе дома №119-А

Как сообщили в Городской диспетчерской службе «15-62», это связано с проведением ОАО «Харьковгоргаз» земельных работ по ликвидацией утечки газа по ул. Куриловской в районе дома №119-А.

Проезд транспорта организуется по свободной от выполнения работ полосе.