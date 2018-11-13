Движение по Куриловской перекрыли из-за утечки газа

По улице Куриловской временно ограничивается движение транспорта
По 5 декабря 2018 года ограничивается движение транспортных средств по ул. Куриловской в районе дома №119-А
Как сообщили в Городской диспетчерской службе «15-62», это связано с проведением ОАО «Харьковгоргаз» земельных работ по ликвидацией утечки газа по ул. Куриловской в районе дома №119-А.
Проезд транспорта организуется по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Желательно уделить время общению с друзьями или в кругу семьи.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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