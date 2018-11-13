13.11.2018 19:12

В Харькове активно ремонтируют внутриквартальные дороги

Ремонт внутриквартальных дорог выполнили в 2018 году по 232-м адресам.



//dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков.

По его словам, в работе остается еще 58 объектов. «Мы в этом году перевыполняем план на 25-30%», - отметил директор департамента.

Напомним, что также в городе продолжается ремонт магистралей. В 2018 году работы велись на следующих улицах: Клочковской, Харьковских Дивизий, Новгородской, Культуры, Натальи Ужвий, Золочевской, Фисановича, Полтавский Шлях, Леся Сердюка, Залютинской, Воскресенской, Ляли Убийвовк, Дербентской, Вальтера, Академика Курчатова, Чичибабина, Бакулина, Зубенко, Герцена, Молодежной, Профсоюзной, Луи Пастера, Роменской, Садовой, а также на проспектах Московском, Тракторостроителей, Любови Малой и других объектах.