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13.11.2018  19:12   

В Харькове активно ремонтируют внутриквартальные дороги

Ремонт внутриквартальных дорог выполнили в 2018 году по 232-м адресам.


//dozor.kharkov.ua
Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского городского совета сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков.
 
По его словам, в работе остается еще 58 объектов. «Мы в этом году перевыполняем план на 25-30%», - отметил директор департамента.
 
Напомним, что также в городе продолжается ремонт магистралей. В 2018 году работы велись на следующих улицах: Клочковской, Харьковских Дивизий, Новгородской, Культуры, Натальи Ужвий, Золочевской, Фисановича, Полтавский Шлях, Леся Сердюка, Залютинской, Воскресенской, Ляли Убийвовк, Дербентской, Вальтера, Академика Курчатова, Чичибабина, Бакулина, Зубенко, Герцена, Молодежной, Профсоюзной, Луи Пастера, Роменской, Садовой, а также на проспектах Московском, Тракторостроителей, Любови Малой и других объектах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
 
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