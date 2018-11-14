О дешевых аварейсах из Харькова во Львов и Одессу расказал министр

В следующем году могут открыть авиарейсы Харьков – Львов и Харьков – Одесса.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет Zaxid.net.
По словам Емельяна, такие перелеты будут стоить от 500 грн.
Однако никаких других подробностей на эту тему министр не сообщил.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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