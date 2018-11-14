Главная Новости Дороги и транспорт О дешевых аварейсах из Харькова во Львов и Одессу расказал министр
14.11.2018  11:27   

О дешевых аварейсах из Харькова во Львов и Одессу расказал министр

В следующем году могут открыть авиарейсы Харьков – Львов и Харьков – Одесса.


// BeSmart

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет Zaxid.net.

По словам Емельяна, такие перелеты будут стоить от 500 грн.

Однако никаких других подробностей на эту тему министр не сообщил.

Тэги:  авиаперелеты, харьков
 
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