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15.11.2018  18:24   

Трамваи №27 и 28 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 17:00 17 ноября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайного переезда.

На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано следующим образом:

Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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