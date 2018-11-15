15.11.2018 18:24

Трамваи №27 и 28 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 17:00 17 ноября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайного переезда.

На этот период движение трамваев №27 и 28 будет организовано следующим образом:



Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.