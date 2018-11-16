В субботу на площади Конституции – военная присяга

Парковка на площади будет ограничена.
С 7.00 до 15.00 17 ноября ограничивается парковка транспортных средств на проезжей части площади Конституции на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского.
Ограничение связано с проведением торжественной церемонии принятия Военной присяги личным составом молодого пополнения воинской части 3005.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
влажн.:
давл.:
ветер: