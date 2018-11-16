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16.11.2018  10:14   

В субботу на площади Конституции – военная присяга

Парковка на площади будет ограничена.


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С 7.00 до 15.00 17 ноября ограничивается парковка транспортных средств на проезжей части площади Конституции на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского.

Ограничение связано с проведением торжественной церемонии принятия Военной присяги личным составом молодого пополнения воинской части 3005.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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