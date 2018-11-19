Автомобилистов на летней резине предупреждают об ухудшении погодных условий в области

По юго-западной части области пройдет циклон со снегопадами, мокрым снегом и метелью.
20 ноября ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к осложнениям дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования, сообщили в Службе автомобильных дорог.
Ночью 19 ноябрь и днем 20 ноября ожидается усиление скорости восточного ветра, местами порывы ветра составят 15 -20 м/с.
Около 5:00 с юго-западной части области зайдет циклон, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега.
Температура воздуха по области: ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе -4°С...-3°С, днем – 0°С...+3°С.
Дорожные службы работают в дежурном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта, предупреждают дорожники и еще раз напоминают о необходимости смены летних шин на зимние.
Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не выполняйте рискованных маневров.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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давл.:
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