19.11.2018 17:29

Автомобилистов на летней резине предупреждают об ухудшении погодных условий в области

По юго-западной части области пройдет циклон со снегопадами, мокрым снегом и метелью.



// САД

20 ноября ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к осложнениям дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования, сообщили в Службе автомобильных дорог.



Ночью 19 ноябрь и днем ​​20 ноября ожидается усиление скорости восточного ветра, местами порывы ветра составят 15 -20 м/с.

Около 5:00 с юго-западной части области зайдет циклон, который принесет осадки в виде снега, мокрого снега.



Температура воздуха по области: ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе -4°С...-3°С, днем ​– 0°С...+3°С.



Дорожные службы работают в дежурном режиме и готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.



С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта, предупреждают дорожники и еще раз напоминают о необходимости смены летних шин на зимние.



Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимую скорость и не выполняйте рискованных маневров.