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20.11.2018  08:20   

Реконструкцию здания по улице Донец-Захаржевского продлили на месяц

Движение на улице Донец-Захаржевского и Театральной площади откроют в конце декабря.


// Google Maps

До 25 декабря родлен запрет на движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади,

Движение планировали открыть 20 ноября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, продление сроков связано с продолжением реконструкции нежилого здания на ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

Напомним, что объезд закрытого участка организован по ул. Мечникова.

Также приостановлена работа площадок для платной парковки на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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