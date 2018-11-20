20.11.2018 08:20

Реконструкцию здания по улице Донец-Захаржевского продлили на месяц

Движение на улице Донец-Захаржевского и Театральной площади откроют в конце декабря.



// Google Maps

До 25 декабря родлен запрет на движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади,



Движение планировали открыть 20 ноября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, продление сроков связано с продолжением реконструкции нежилого здания на ул. Донец-Захаржевского, 6/8.



Напомним, что объезд закрытого участка организован по ул. Мечникова.



Также приостановлена работа площадок для платной парковки на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.