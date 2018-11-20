Реконструкцию здания по улице Донец-Захаржевского продлили на месяц

Движение на улице Донец-Захаржевского и Театральной площади откроют в конце декабря.
До 25 декабря родлен запрет на движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади,
Движение планировали открыть 20 ноября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, продление сроков связано с продолжением реконструкции нежилого здания на ул. Донец-Захаржевского, 6/8.
Напомним, что объезд закрытого участка организован по ул. Мечникова.
Также приостановлена работа площадок для платной парковки на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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