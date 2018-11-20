На Пушкинском въезде ограничивается движение транспорта

Ежедневно 21, 22 и 23 ноября с 9:00 до 17:00 ограничивается движение транспорта по Пушкинскому въезду.
Ограничение действует в связи с необходимостью проведения работ по прокладке кабельной линии для внешнего электроснабжения многоэтажного жилого дома по въезду Пушкинскому, 3.
Транспорт оперативных служб, а также автомобилей, принадлежащих жителям близлежащих домов, будет обеспечен, сообщили в Городской диспетчерской службе.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажн.:
давл.:
ветер: