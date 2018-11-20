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20.11.2018  08:41   

На Пушкинском въезде ограничивается движение транспорта

Ежедневно 21, 22 и 23 ноября с 9:00 до 17:00 ограничивается движение транспорта по Пушкинскому въезду.


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Ограничение действует в связи с необходимостью проведения работ по прокладке кабельной линии для внешнего электроснабжения многоэтажного жилого дома по въезду Пушкинскому, 3.

Транспорт оперативных служб, а также автомобилей, принадлежащих жителям близлежащих домов, будет обеспечен, сообщили в Городской диспетчерской службе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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