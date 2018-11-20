20.11.2018 13:43

Деньги на Харьковский метрополитен заложены в бюджет Украины



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Как сообщает Depo, ссылась на бюджет Украины 2019, деньги на метро в Харькове внесли в документ.



Обновленный проект подан в парламент для рассмотрения во втором чтении.



Согласно документу, реализация проекта "Продление третьей линии метрополитена м. Харькове" отражается по бюджетным программам "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" и "Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету г.. Харькова на продление третьей линии метрополитена в. Харькове".



Внедренческая организация - Харьковский городской совет. Бенефициар - КП "Харьковский метрополитен".



Для проведения работ предполагается использовать кредитные деньги. Сумма займа ЕБРР - 160 млн евро, ЕИБ - 160 млн евро.



Проект реализуется для улучшения транспортного обслуживания населения Харькова, увеличение удельного веса пассажирских перевозок метрополитеном путем удлинения эксплуатационной длины третьей (Алексеевской) линии метрополитена на 3,47 км.



"Кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР, а также Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписаны 11 декабря 2017. К концу 2018 ожидается ратификация Финансового соглашения между Украиной и Верховной Радой Украины", - говорится в документе.



В проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" предусмотрены расходы на реализацию этого проекта по специальному фонду - 60200000 грн.

19 декабря 2017 в Харькове подписали финальное соглашение на кредит для строительства метро.