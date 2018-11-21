Nextbike.Kharkiv завершил сезон

Покататься на арендованном велосипеде харьковчане смогут в следующем году.
На зиму велосипеды переедут в сухое и теплое место, сообщили на странице услуги в Facebook.
Организаторы сервиса благодарят всех харьковчан и гостей города, которые помогали тестировать и обкатывать систему.
«А мы будем прикладывать усилия для увеличения количества станций и развития байкшеринга в Харькове в следующем сезоне», – говорится в сообщении.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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