21.11.2018 15:56

Nextbike.Kharkiv завершил сезон

Покататься на арендованном велосипеде харьковчане смогут в следующем году.



// Facebook

На зиму велосипеды переедут в сухое и теплое место, сообщили на странице услуги в Facebook.



Организаторы сервиса благодарят всех харьковчан и гостей города, которые помогали тестировать и обкатывать систему.



«А мы будем прикладывать усилия для увеличения количества станций и развития байкшеринга в Харькове в следующем сезоне», – говорится в сообщении.