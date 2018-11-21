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21.11.2018  15:56   

Nextbike.Kharkiv завершил сезон

Покататься на арендованном велосипеде харьковчане смогут в следующем году.


// Facebook

На зиму велосипеды переедут в сухое и теплое место, сообщили на странице услуги в Facebook.

Организаторы сервиса благодарят всех харьковчан и гостей города, которые помогали тестировать и обкатывать систему.

«А мы будем прикладывать усилия для увеличения количества станций и развития байкшеринга в Харькове в следующем сезоне», – говорится в сообщении.

Тэги:  nextbike, велопрокат, харьков
 
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