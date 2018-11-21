Следующей осенью запускают прямые авиарейсы из Харькова в Краков

Авиакомпания Wizz Air в 2019 году начнет выполнять рейсы Харьков-Краков.
Об этом сообщается на официальном сайте лоукостера.
Авиарейсы анонсированы с 19 сентября 2019 года.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Билеты уже в продаже по цене от 459 грн в одну сторону.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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