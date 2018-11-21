Главная Новости Дороги и транспорт Следующей осенью запускают прямые авиарейсы из Харькова в Краков
21.11.2018  17:08   

Следующей осенью запускают прямые авиарейсы из Харькова в Краков

Авиакомпания Wizz Air в 2019 году начнет выполнять рейсы Харьков-Краков.


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Об этом сообщается на официальном сайте лоукостера.

Авиарейсы анонсированы с 19  сентября 2019 года.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Билеты уже в продаже по цене от 459 грн в одну сторону.

 

Тэги:  авиарейс, харьков
 
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