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22.11.2018  08:00   

Часть улицы Чайковской на месяц закроют для транспорта

Движение транспорта по ул. Чайковской в районе дома №4 будет запрещено с 8:00 22 ноября до 17:00 21 декабря.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по замене участка трубопровода теплосетей.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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