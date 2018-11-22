Часть улицы Чайковской на месяц закроют для транспорта

Движение транспорта по ул. Чайковской в районе дома №4 будет запрещено с 8:00 22 ноября до 17:00 21 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по замене участка трубопровода теплосетей.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: