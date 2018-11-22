Главная Новости Дороги и транспорт Надземный переход появится под Харьковом
22.11.2018  16:16   

Надземный переход появится под Харьковом

В Песочине планируют построить надземный переход.


kharkov.comments.ua

 Об этом сообщил NewsRoom, ссылаясь на поселкового голову Олега Чернобая.

Мужчина отметил, что необходимость создания данной конструкции вызвана тем, что через населенный пункт проходит трасса Харьков - Киев - Довжанский.

"Из-за интенсивного транспортного потока некоторые родители боятся отпускать своих детей на кружки и в дом культуры", - отметил поселковый голова.

Олег Чернобай рассказал, что надземный переход должен быть, современным, безопасным и чистым.

"Мы хотим, чтобы возле входов по обе стороны были автобусные остановки. Также планируется установка двух подъемников, предназначенных для людей с особыми потребностями. Кроме того, в переходе должен находиться дежурный, следящий не только за чистотой, но и за безопасностью", - рассказал поселковый голова.

По информации местных властей, в 2020 году должен начаться ремонт трассы в сторону Киева.

"К этому времени мы планируем закончить строительство перехода. Он должен быть современный и красивый", - добавил Олег Чернобай.

Сейчас разрабатывается проект сооружения, который в дальнейшем местные власти будут согласовывать с сотрудниками дорожниками и полицией.

Источник:   NR
 Тэги:  надземный переход, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Власть Надземных переходов не будет, а бизнесу помогут переехать (Добкин о дороге вокруг Валок) 07.03 Общество Лифт в надземном переходе на Гагарина отремонтируют 8 марта
 
 

Видео

Пятая годовщина Революции Достоинства: как все начиналось в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 