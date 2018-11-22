Главная Новости Дороги и транспорт В пятницу трамваи №27 и 28 снова будут курсировать по другому маршруту
22.11.2018  17:57   

В пятницу трамваи №27 и 28 снова будут курсировать по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 14:30 23 ноября.


// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции контактной сети на перекрестке ул. Шевченко – ул. Матюшенко.

Трамваи №27 и 28 будут курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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