22.11.2018 17:57

В пятницу трамваи №27 и 28 снова будут курсировать по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Шевченко, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 14:30 23 ноября.



// gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции контактной сети на перекрестке ул. Шевченко – ул. Матюшенко.

Трамваи №27 и 28 будут курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;



в обратном направлении: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – Новожаново.