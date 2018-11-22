22.11.2018 19:35

Дорожание топлива пересаживает харьковчан на общественный тарнспорт

Больше всего добавил в объеме городской электротранспорт, перевезя почти полмиллиона пассажиров.



//MyKharkov.info

В январе-октябре 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 6,9 млрд.пас.км, что на 0,9% больше объема января-октября прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 503 400 000 пассажиров, или 101,0% от объема января-октября 2017.

Больше всего пассажиров перевезли в харьковском метрополитене – 183 миллиона 625 тысяч 700 человек.

Динамику троллейбусно-трамвайных поездок основательно портят «зайцы».

Но тем не менее добросовестных пассажиров на троллейбусах с начала года перевезли 111 млн. 441 тыс. 100 человек.

Самый большой рост – более 11% , произошел в трамвайном депо. На трамваях перевезли без малого 650 тысяч пассажиров