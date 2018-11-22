Главная Новости Дороги и транспорт Дорожание топлива пересаживает харьковчан на общественный тарнспорт
22.11.2018  19:35   

Дорожание топлива пересаживает харьковчан на общественный тарнспорт

Больше всего добавил в объеме городской электротранспорт, перевезя почти полмиллиона пассажиров.


//MyKharkov.info

В январе-октябре 2018 всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 6,9 млрд.пас.км, что на 0,9% больше объема января-октября прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 503 400 000  пассажиров, или 101,0% от объема января-октября 2017.

Больше всего пассажиров перевезли в харьковском метрополитене – 183 миллиона 625 тысяч 700 человек.

Динамику троллейбусно-трамвайных поездок основательно портят «зайцы».

Но тем не менее добросовестных пассажиров на троллейбусах с начала года перевезли 111 млн. 441 тыс. 100 человек.

Самый большой рост – более 11% , произошел в трамвайном депо. На трамваях перевезли без малого 650 тысяч пассажиров

Источник:   ГУ статистики в Харьковско области
 Тэги:  транспорт, дорога, харьков, объемы, перевозок.
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Экономика и промышленность Транспортный грузооборот в Харькове снизился на 10% по сравнению с прошлогодним 22.11 Дороги и транспорт Часть улицы Чайковской на месяц закроют для транспорта 21.11 Дороги и транспорт На Пушкинском въезде ограничивается движение транспорта
 
 

Видео

В Харькове прошел региональный форум по улучшению предоставления административных услуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 