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23.11.2018  19:00   

На площади Свободы временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 12:00 до 16:00 25 ноября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы спортивного мероприятия - самый сильный человек Украины Александр Лашин проведет мастер-класс  по протягиванию троллейбуса. 

На время проведения мероприятия автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№20э, 65э, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и дальше по маршруту.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, движение, харьков, троллейбус
 
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