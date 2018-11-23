23.11.2018 19:00

На площади Свободы временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 12:00 до 16:00 25 ноября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы спортивного мероприятия - самый сильный человек Украины Александр Лашин проведет мастер-класс по протягиванию троллейбуса.



На время проведения мероприятия автобусы будут объезжать закрытый участок так:



№20э, 65э, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и дальше по маршруту.