На площади Свободы временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 12:00 до 16:00 25 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы спортивного мероприятия - самый сильный человек Украины Александр Лашин проведет мастер-класс по протягиванию троллейбуса.
На время проведения мероприятия автобусы будут объезжать закрытый участок так:
№20э, 65э, 119э, 217э, 296э: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и дальше по маршруту.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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