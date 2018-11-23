Главная Новости Дороги и транспорт Метрополитен временно продлевает время работы. От ЮЖД организованы спецподачи трамвая
23.11.2018  19:20   

Метрополитен временно продлевает время работы. От ЮЖД организованы спецподачи трамвая

Харьковский метрополитен временно продлевает время работы на 15 минут, а с разворотного круга трамвая на Южном вокзале будут организованы спецподачи в разные районы города.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией железнодорожных путей и изменением времени прибытия скоростных железнодорожных поездов на станцию Харьков-Пассажирский.

Так, c 00:00 25 ноября по 1 декабря метрополитен будет работать до 00:15.

Также в ночь с 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, с 28 на 29, с 29 на 30 ноября, с 30 ноября на 1 декабря будут организованы спецподачи трамвая от разворотного круга «Южный вокзал» в 01:05:

№3: по ул. Полтавский Шлях через Холодную гору - до разворотного круга «Залютино»;

№5: по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Плехановской, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда - до пр. Гагарина (разворотный круг «Улица Одесская»); 

№6: по ул. Полтавский Шлях, ул. Университетской, ул. Грековской, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Академика Павлова, Салтовскому шоссе - до 602 м/р;

№12: через Центральный рынок и Госпром, по ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, мимо парка им. Горького - до Лесопарка; 

№20: через Новоивановский мост и ул. Клочковскую - на пр. Победы;

№27: по ул. Полтавский Шлях, ул. Университетской, ул. Грековской, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда - до Журавлевского гидропарка и далее по ул. Шевченко - ул. Веринской.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, метро, особенности, график, трамвай
 
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