23.11.2018 19:20

Метрополитен временно продлевает время работы. От ЮЖД организованы спецподачи трамвая

Харьковский метрополитен временно продлевает время работы на 15 минут, а с разворотного круга трамвая на Южном вокзале будут организованы спецподачи в разные районы города.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией железнодорожных путей и изменением времени прибытия скоростных железнодорожных поездов на станцию Харьков-Пассажирский.



Так, c 00:00 25 ноября по 1 декабря метрополитен будет работать до 00:15.



Также в ночь с 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, с 28 на 29, с 29 на 30 ноября, с 30 ноября на 1 декабря будут организованы спецподачи трамвая от разворотного круга «Южный вокзал» в 01:05:



№3: по ул. Полтавский Шлях через Холодную гору - до разворотного круга «Залютино»;



№5: по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Плехановской, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда - до пр. Гагарина (разворотный круг «Улица Одесская»);



№6: по ул. Полтавский Шлях, ул. Университетской, ул. Грековской, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Академика Павлова, Салтовскому шоссе - до 602 м/р;



№12: через Центральный рынок и Госпром, по ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, мимо парка им. Горького - до Лесопарка;



№20: через Новоивановский мост и ул. Клочковскую - на пр. Победы;



№27: по ул. Полтавский Шлях, ул. Университетской, ул. Грековской, ул. Гольдберговской, ул. Молочной, ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда - до Журавлевского гидропарка и далее по ул. Шевченко - ул. Веринской.