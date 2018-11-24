По улице Чайковский запрещается движение транспорта

Запрет движения в связи с необходимостью проведения аварийных работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода
В связи с необходимостью проведения аварийных работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода по ул. Чайковский в районе дома №4:
С 08.00 часов 22 ноября до 17.00 21 декабря 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Чайковский в районе дома №4 и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.
День обещает быть удачным для приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Только не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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