24.11.2018 09:35

По улице Чайковский запрещается движение транспорта

Запрет движения в связи с необходимостью проведения аварийных работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода



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В связи с необходимостью проведения аварийных работ КП «Харьковские тепловые сети» по замене участка трубопровода по ул. Чайковский в районе дома №4:

С 08.00 часов 22 ноября до 17.00 21 декабря 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Чайковский в районе дома №4 и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.