25.11.2018 13:57

В понедельник шесть автобусных маршрутов изменят движение

В связи с необходимостью проведения ОАО «Укртелеком» аварийно восстановительных работ по замене опоры запрещается движение транспортных средств по ул. Луи Пастера в районе дома №271 / 99, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.



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В связи с необходимостью проведения Городским Центром №322 г.. Харьков ХФ ОАО «Укртелеком» аварийно восстановительных работ по замене опоры:



1. С 10.00 до 17.00 26 ноября 2018 запрещается движение транспортных средств по ул. Луи Пастера в районе дома №271 / 99, и организуется объезд закрытого участка по прилегающим улицам.



2. На период проведения работ временно автобусные маршруты общего пользования будут осуществлять объезд указанного участка следующим образом:



- №№51,42е, 280Е, 304э: - ул. Двенадцатого Апреля - ул. Луи Пастера - ул. Плиточный - ул. Гвозди - ул. С. Грицевца - ул. Л. Пастера и далее по маршруту;



- №№71,262е: - ул. Роганская - ул. Плиточный - ул. Гвозди - ул. С. Грицевца - ул. Л. Пастера и далее по маршруту.