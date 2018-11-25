Харьковский маршрутчик «переобулся» на ходу

На одном из харьковских маршрутных таки которое двигалось с метро Индустриальная до рынка Барабашово на маршруте отвалились колеса
По свидетельству очевидцев пострадавших в резутьтате аварии нет. Однако, судая по изношенности протекторов, это счастливая случайность.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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