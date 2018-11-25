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25.11.2018  16:16   

Харьковский маршрутчик «переобулся» на ходу

На одном из харьковских маршрутных таки которое двигалось с метро Индустриальная до рынка Барабашово на маршруте отвалились колеса


// facebook

По свидетельству очевидцев пострадавших в резутьтате аварии нет. Однако, судая по изношенности протекторов, это счастливая случайность.

Источник:   facebook.com
 Тэги:  шина, зиняя, харьков, лысая, маршрутное такси, нарушение, авария
 
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