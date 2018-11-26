Из Харькова в Вену открыли новый авиарейс

26.11.2018 13:55

Регулярные рейсы в Вену стартовали в Международном аэропорту «Харьков» 25 ноября.

Рейсы в Вену будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова — в 11:15. Время в пути — 2 часа 30 минут.

Это уже шестое направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает из Харькова в этом году. Ранее в аэропорту запустились перелеты в Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав и Лондон.

В следующем году Wizz Air продолжит сотрудничество с харьковским аэропортом. Компания уже заявила об открытии очередного регулярного направления — им станет Краков в сентябре 2019 года.