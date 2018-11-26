Из Харькова в Вену открыли новый авиарейс

Регулярные рейсы в Вену стартовали в Международном аэропорту «Харьков» 25 ноября.
Рейсы в Вену будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова — в 11:15. Время в пути — 2 часа 30 минут.
Это уже шестое направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает из Харькова в этом году. Ранее в аэропорту запустились перелеты в Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав и Лондон.В следующем году Wizz Air продолжит сотрудничество с харьковским аэропортом. Компания уже заявила об открытии очередного регулярного направления — им станет Краков в сентябре 2019 года.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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