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26.11.2018  13:55   

Из Харькова в Вену открыли новый авиарейс

Регулярные рейсы в Вену стартовали в Международном аэропорту «Харьков» 25 ноября.


// ХОГА

Рейсы в Вену будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Харькова — в 11:15. Время в пути — 2 часа 30 минут.

Это уже шестое направление, которое авиакомпания Wizz Air открывает из Харькова в этом году. Ранее в аэропорту запустились перелеты в Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав и Лондон.

В следующем году Wizz Air продолжит сотрудничество с харьковским аэропортом. Компания уже заявила об открытии очередного регулярного направления — им станет Краков в сентябре 2019 года.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  авиарейс, харьков
 
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