27.11.2018 10:45

В Харькове убирают снег около 100 единиц спецтехники

93 единицы снегоуборочной техники задействовано сегодня, 27 ноября, в уборке и посыпании дорог песком и солью.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работала 71 единица спецтехники. За прошедшие сутки на дороги высыпали 480 куб. м песка и 530 т соли.



Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают проезжую часть возле остановочных павильонов, пешеходные переходы и по ходу движения снегоуборочных машин чистят от снега дождеприемные колодцы, помогая бригадам КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации».