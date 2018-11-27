В Харькове убирают снег около 100 единиц спецтехники

93 единицы снегоуборочной техники задействовано сегодня, 27 ноября, в уборке и посыпании дорог песком и солью.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работала 71 единица спецтехники. За прошедшие сутки на дороги высыпали 480 куб. м песка и 530 т соли.
Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают проезжую часть возле остановочных павильонов, пешеходные переходы и по ходу движения снегоуборочных машин чистят от снега дождеприемные колодцы, помогая бригадам КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации».
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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