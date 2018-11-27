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27.11.2018  10:45   

В Харькове убирают снег около 100 единиц спецтехники

93 единицы снегоуборочной техники задействовано сегодня, 27 ноября, в уборке и посыпании дорог песком и солью.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работала 71 единица спецтехники. За прошедшие сутки на дороги высыпали 480 куб. м песка и 530 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия очищают проезжую часть возле остановочных павильонов, пешеходные переходы и по ходу движения снегоуборочных машин чистят от снега дождеприемные колодцы, помогая бригадам КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации».

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога, уборка, харьков, соль, спецтехника, снег
 
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