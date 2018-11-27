Троллейбусная остановка на Салтовке будет недоступна до 7 декабря

Остановка троллейбусов и маршруток на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской будет перенесена на 90 метров назад по 7 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода на пересечении ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской.
На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30.
Напомним, ранее планировалось, что остановка будет перенесена до 21 ноября.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: