27.11.2018 18:32

Троллейбусная остановка на Салтовке будет недоступна до 7 декабря

Остановка троллейбусов и маршруток на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской будет перенесена на 90 метров назад по 7 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода на пересечении ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской.



На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30.

Напомним, ранее планировалось, что остановка будет перенесена до 21 ноября.