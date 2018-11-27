Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбусная остановка на Салтовке будет недоступна до 7 декабря
27.11.2018  18:32   

Троллейбусная остановка на Салтовке будет недоступна до 7 декабря

Остановка троллейбусов и маршруток на перекрестке ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской будет перенесена на 90 метров назад по 7 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода на пересечении ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской.

На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30.

Напомним, ранее планировалось, что остановка будет перенесена до 21 ноября.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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