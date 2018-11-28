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28.11.2018  13:19   

Новогодний сюрприз от железной дороги: ограничен возврат билетов и оформление групповых заявок

«Укрзалiзниця» временно ограничивает услуги по возврату билетов через интернет и оформления групповых заявок для предотвращения злоупотреблений.


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«Укрзалiзниця» временно вводит ограничительные меры по приобретению и возврата проездных документов, чтобы не допустить спекуляций, злоупотреблений с билетами и избежать искусственного дефицита в период новогодних и рождественских праздников.  В частности, с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформления групповых заявок.

 Как показывает анализ, проведенный специалистами «Укрзалiзницi», значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.  Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи.  Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести.  Для того, чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться к железнодорожной кассе.

 Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.  В «Укрзалiзнице» определили, что в период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах.  Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзализныця, билеты, харьков, украина
 
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