Военное положение: как работает Харьковский аэропорт

Никакой паники – несмотря на введение военного положения, все рейсы в международном аэропорту Харькова выполняются согласно установленному расписанию.
В харьковском международном аэропорту развеяли панику, вызванную введением военного положения на территории области.
«В соответствии с разъяснениями Министерства инфраструктуры Украины официально сообщаем, что аэропорт «Харьков» работает в штатном режиме.
Все рейсы выполняются согласно установленному расписанию.
Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове будет холодно, ветрено и ясно. Порывы ветра будут достигать 15-24 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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