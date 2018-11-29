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29.11.2018  10:55   

Военное положение: как работает Харьковский аэропорт

Никакой паники – несмотря на введение военного положения, все рейсы в международном аэропорту Харькова выполняются согласно установленному расписанию.


Военное положение: как работает Харьковский аэропорт

В харьковском международном аэропорту развеяли панику, вызванную введением военного положения на территории области.

«В соответствии с разъяснениями Министерства инфраструктуры Украины официально сообщаем, что аэропорт «Харьков» работает в штатном режиме.

Все рейсы выполняются согласно установленному расписанию.

Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  аэропорт, харьков, военное положение, работа, рейсы
 
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