29.11.2018 19:01

Военное положение в Харькове: горожане продолжают путешествовать

Харьковчане как ездили за границу так и продолжают ездить. С введением военного положения, уверяют специалисты, в области туризма ничего не изменилось.



//izvestia.kharkov.ua

Аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы работают как обычно. Ни один из гражданских туристов от запланированных путешествий не отказался и ни одна путевка не аннулирована, по крайней мере в Харькове.



«По итогам первого дня мы можем сказать, что туристы улетают без проблем, абсолютно нормально проходит пограничный контроль, не возникает никаких вопросов по поводу призывного возраста, как это пишется в соцсетях, все нормально. Могу сказать однозначно, что многие страны такие как Израиль, живут в постоянном военном положении и это никак не влияет на туризм, точно также люди приезжают, отдыхают, путешествуют», – рассказала представитель турагентства Виктория Ткаченко.



Единственное, что может измениться: условия возмещения убытков. Ведь перелеты в страны с военным положением оцениваются страховыми компаниями дороже из-за возможных рисков.



«Возможно, стоимость туров увеличится, незначительно. Это связано с повышением страховки, но это будет максимум один процент. Это повышение может коснуться как граждан Украины, путешествующих за границу, так и туристов, которые въезжают в нашу страну с целью посмотреть, попутешествовать», – обїяснила Виктория Ткаченко.



Так что границы открыты. И харьковчане могут спокойно планировать свой отдых. Также не было никаких официальных заявлений об отмене безвизова, уверяют эксперты. Поэтому все желающие могут ездить в страны ЕС. Кроме того, открыты и границы с Россией.



Впрочем, харьковчане не заметили существенной разницы с введением военного положения и в повседневной жизни.



«Я был в свое время в Луганске, я знаю, что такое комендантский час, я думаю, что здесь такого не будет, это просто паника людей, которые не понимают, что происходитW, – рассказал Антон.