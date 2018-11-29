Главная Новости Дороги и транспорт Военное положение в Харькове: горожане продолжают путешествовать
29.11.2018  19:01   

Военное положение в Харькове: горожане продолжают путешествовать

Харьковчане как ездили за границу так и продолжают ездить. С введением военного положения, уверяют специалисты, в области туризма ничего не изменилось.


//izvestia.kharkov.ua

Аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы работают как обычно. Ни один из гражданских туристов от запланированных путешествий не отказался и ни одна путевка не аннулирована, по крайней мере в Харькове.
 
«По итогам первого дня мы можем сказать, что туристы улетают без проблем, абсолютно нормально проходит пограничный контроль, не возникает никаких вопросов по поводу призывного возраста, как это пишется в соцсетях, все нормально. Могу сказать однозначно, что многие страны такие как Израиль, живут в постоянном военном положении и это никак не влияет на туризм, точно также люди приезжают, отдыхают, путешествуют», – рассказала представитель турагентства Виктория Ткаченко.
 
Единственное, что может измениться: условия возмещения убытков. Ведь перелеты в страны с военным положением оцениваются страховыми компаниями дороже из-за возможных рисков.

«Возможно, стоимость туров увеличится, незначительно. Это связано с повышением страховки, но это будет максимум один процент. Это повышение может коснуться как граждан Украины, путешествующих за границу, так и туристов, которые въезжают в нашу страну с целью посмотреть, попутешествовать», – обїяснила Виктория Ткаченко.
 
Так что границы открыты. И харьковчане могут спокойно планировать свой отдых. Также не было никаких официальных заявлений об отмене безвизова, уверяют эксперты. Поэтому все желающие могут ездить в страны ЕС. Кроме того, открыты и границы с Россией.
 
Впрочем, харьковчане не заметили существенной разницы с введением военного положения и в повседневной жизни.
 
«Я был в свое время в Луганске, я знаю, что такое комендантский час, я думаю, что здесь такого не будет, это просто паника людей, которые не понимают, что происходитW, – рассказал Антон.

Тэги:  военное положение, туризм, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Власть Петр Порошенко: Скупать соль и спички в магазинах не надо 29.11 Дороги и транспорт Военное положение: как работает Харьковский аэропорт 28.11 Общество Харьковчане получают фейковые SMS о мобилизации
 
 

Видео

Александр Грановский: будем реформировать медицину совместно с харьковскими врачами
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 