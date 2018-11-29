Военное положение в Харькове: горожане продолжают путешествовать

Харьковчане как ездили за границу так и продолжают ездить. С введением военного положения, уверяют специалисты, в области туризма ничего не изменилось.
Аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы работают как обычно. Ни один из гражданских туристов от запланированных путешествий не отказался и ни одна путевка не аннулирована, по крайней мере в Харькове.
«По итогам первого дня мы можем сказать, что туристы улетают без проблем, абсолютно нормально проходит пограничный контроль, не возникает никаких вопросов по поводу призывного возраста, как это пишется в соцсетях, все нормально. Могу сказать однозначно, что многие страны такие как Израиль, живут в постоянном военном положении и это никак не влияет на туризм, точно также люди приезжают, отдыхают, путешествуют», – рассказала представитель турагентства Виктория Ткаченко.
Единственное, что может измениться: условия возмещения убытков. Ведь перелеты в страны с военным положением оцениваются страховыми компаниями дороже из-за возможных рисков.
«Возможно, стоимость туров увеличится, незначительно. Это связано с повышением страховки, но это будет максимум один процент. Это повышение может коснуться как граждан Украины, путешествующих за границу, так и туристов, которые въезжают в нашу страну с целью посмотреть, попутешествовать», – обїяснила Виктория Ткаченко.
Так что границы открыты. И харьковчане могут спокойно планировать свой отдых. Также не было никаких официальных заявлений об отмене безвизова, уверяют эксперты. Поэтому все желающие могут ездить в страны ЕС. Кроме того, открыты и границы с Россией.
Впрочем, харьковчане не заметили существенной разницы с введением военного положения и в повседневной жизни.
«Я был в свое время в Луганске, я знаю, что такое комендантский час, я думаю, что здесь такого не будет, это просто паника людей, которые не понимают, что происходитW, – рассказал Антон.
Звезды будут склонять к энергичным действиям, а организм активно противиться этому порыву. Чтобы превратить минусы дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
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