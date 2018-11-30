Харьковчан просят в снегопад не оставлять где попало машины

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу, 1 декабря, дорожники, в случае необходимости, планируют заниматься чисткой дорог круглосуточно.
В КП «Дорремстрой» напомнили, что в предыдущие годы припаркованные на улицах и во дворах машины существенно затрудняли для коммунальщиков уборку снега и вывоз мусора.
Поэтому на предприятии просят харьковчан не оставлять автомобили особенно в центре города, а также на внутридомовых территориях, рядом с мусорными контейнерами и на пути подъездов к ним.
Если есть возможность, проведите день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом вас месте будут как никогда актуальны.
Зима в Харькове и области начнется метелью, гололедом и налипанием мокрого снега. Зато с субботы ожидается потепление.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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