12-й трамвай во вторник не будет ходить

Трамвай №12 один день не будет ходить
Завтра, 4 декабря 2018 года трамвай №12 временно не будет ходить
Движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, ул. Сумской, Белгородскому шоссе будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по замене элементов наружного освещения.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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