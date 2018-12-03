03.12.2018 19:49

12-й трамвай во вторник не будет ходить

Трамвай №12 один день не будет ходить



city.kharkov.ua

Завтра, 4 декабря 2018 года трамвай №12 временно не будет ходить

Движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, ул. Сумской, Белгородскому шоссе будет запрещено с 9:00 до 17:00 4 декабря.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по замене элементов наружного освещения.