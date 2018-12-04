04.12.2018 08:38

Водителям рассказали, когда откроют проезд по площади Свободы

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской с ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, будет запрещено с 4 декабря до 22 января.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием на площади Нового года, рождественских праздников и пр.



На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.



На это же время приостанавливается работа площадки для парковки на пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской.