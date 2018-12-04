Водителям рассказали, когда откроют проезд по площади Свободы

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумской с ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, будет запрещено с 4 декабря до 22 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием на площади Нового года, рождественских праздников и пр.
На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.
На это же время приостанавливается работа площадки для парковки на пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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