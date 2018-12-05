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05.12.2018  07:56   

Трамвай №12 временно снимут с маршрута

Вдоль трамвайной линии будут менять элементы освещения.


// city.kharkov.ua

В среду, 5 декабря, с 9:00 до 17:00. будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, ул. Сумской, Белгородскому шоссе.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой элементов наружного освещения.

В это время трамвай №12 ходить не будет.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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