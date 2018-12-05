Трамвай №12 временно снимут с маршрута

Вдоль трамвайной линии будут менять элементы освещения.
В среду, 5 декабря, с 9:00 до 17:00. будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, ул. Сумской, Белгородскому шоссе.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой элементов наружного освещения.
В это время трамвай №12 ходить не будет.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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