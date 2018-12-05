05.12.2018 07:56

Трамвай №12 временно снимут с маршрута

Вдоль трамвайной линии будут менять элементы освещения.



// city.kharkov.ua

В среду, 5 декабря, с 9:00 до 17:00. будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Мироносицкой, ул. Сумской, Белгородскому шоссе.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой элементов наружного освещения.



В это время трамвай №12 ходить не будет.