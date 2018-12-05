Движению трамвая №3 в среду помешает аварийное дерево

На время работ по сносу трамвай изменит маршрут.
Движение трамваев по ул. Полтавский шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет запрещено с 10:00 до 13:00 завтра, 5 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийного дерева.
В это время трамвай №3 будет курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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