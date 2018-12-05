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05.12.2018  08:41   

Движению трамвая №3 в среду помешает аварийное дерево

На время работ по сносу трамвай изменит маршрут.


// gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Полтавский шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет запрещено с 10:00 до 13:00 завтра, 5 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом аварийного дерева.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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