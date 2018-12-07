Главная Новости Дороги и транспорт Не успели: На Салтовке до конца года перенесли остановку общественного транспорта
07.12.2018  17:10   

Не успели: На Салтовке до конца года перенесли остановку общественного транспорта

Перенос остановки общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, на 90 метров назад продлено до 31 декабря


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода.

На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30. 

Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться на новом месте до 7 декабря.

Источник:   ХГС
 Тэги:  остановка, харьков, салтовка, валентиновская
 
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