07.12.2018 17:10

Не успели: На Салтовке до конца года перенесли остановку общественного транспорта

Перенос остановки общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, на 90 метров назад продлено до 31 декабря



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода.



На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30.



Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться на новом месте до 7 декабря.