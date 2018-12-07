Не успели: На Салтовке до конца года перенесли остановку общественного транспорта

Перенос остановки общественного транспорта, которая расположена в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев с ул. Валентиновской, на 90 метров назад продлено до 31 декабря
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по замене магистрального трубопровода.
На указанный период остановка троллейбусов и автобусов при движении в сторону пр. Тракторостроителей будет расположена по адресу: ул. Валентиновская, 30.
Ранее планировалось, что остановочный пункт будет находиться на новом месте до 7 декабря.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: