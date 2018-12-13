13.12.2018 11:45

В Харькове планируют обезопасить один из самых аварийных перекрестков

На перекрестке пр. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская установят светофоры и изменят геометрию проезжей части.



://city.kharkov.ua

Как сообщил 12 декабря, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, это очень сложный узел пересечения двух магистральных улиц – пр. Московского и ул. Академика Павлова, где практически круглосуточно высокий трафик, есть съезд с моста по Московскому проспекту, остановка трамвая на совмещенном пути и востребованные подмостовые подъезды. На перекрестке часто случаются аварийные ситуации, поэтому еще несколько лет назад департамент обратил внимание на эту проблему и искал пути ее решения. При этом Сергей Дульфан поблагодарил горожан, которые в своей петиции в адрес Харьковского городского головы предложили свой вариант выхода из ситуации.

Как сообщил директор департамента, решение проблемы на этом участке требовало изменить геометрию проезжей части. На протяжении нескольких лет рассматривались разные предложения, в итоге разработан окончательный вариант проекта и выполнена его визуализация. Проектом предлагается свести в одно пересечение улицы Полевую и Тарасовскую.

«В этой ситуации задача сводится к классическому Х-образному перекрестку. Он не совсем стандартный - к нему примыкает Т-образное пересечение с ул. Академика Павлова, также здесь находится остановка трамвая и подмостовые подходы, и мы обязаны обеспечить здесь устойчивое безопасное движение. Предлагается изменить направление движения на одностороннем движении ул. Тарасовской в сторону пр. Московского», - сообщил Сергей Дульфан.

По его словам, таким образом, за счет регулирования транспортных потоков на пересечении улиц будут островки безопасности для пешеходов, платформа для посадки и высадки пассажиров трамваев, карманы для разгона и торможения общественного транспорта, также новый вид приобретет парк, который расположен в этом районе. Всего на перекрестке будет установлено 119 дорожных знаков, а также десять пешеходных и десять транспортных светофоров.

Проектные работы выполняются за средства городского бюджета, строительство планируется начать в следующем году и выполнить за кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка.