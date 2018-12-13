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13.12.2018  16:14   

Воздушная тревога в харьковском метро: в подземке пройдут учения

Проверка взаимодействия подразделений метрополитена в случае воздушной тревоги пройдет на станции Исторический музей.


//mirmetro.net
Отработка комплекса мероприятий по подготовке станции метро «Исторический музей» и работы персонала метрополитена при объявлении воздушной тревоги состоится в ночь с 14 на 15 декабря.
 
В рамках учений состоится проверка взаимодействия подразделений метрополитена и готовности технических средств, будет осуществлена расстановка электропоездов при переходе на режим приема населения для укрытия.
 
Кроме того, будет проверена работоспособность станционной металлоконструкции.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  военное положение, харьков, учения в метро
 
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