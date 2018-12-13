13.12.2018 16:20

В харьковском метро объявят тревогу

Отработка комплекса мероприятий по подготовке станции метро «Исторический музей» и работы персонала метрополитена при объявлении воздушной тревоги состоится в ночь с 14 на 15 декабря.



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В рамках учений состоится проверка взаимодействия подразделений метрополитена и готовности технических средств, будет осуществлена расстановка электропоездов при переходе на режим приема населения для укрытия, а также работоспособность металлоконструкций.