В харьковском метро объявят тревогу

Отработка комплекса мероприятий по подготовке станции метро «Исторический музей» и работы персонала метрополитена при объявлении воздушной тревоги состоится в ночь с 14 на 15 декабря.
В рамках учений состоится проверка взаимодействия подразделений метрополитена и готовности технических средств, будет осуществлена расстановка электропоездов при переходе на режим приема населения для укрытия, а также работоспособность металлоконструкций.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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