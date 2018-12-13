13.12.2018 19:49

Ночью ограничено движение по улице Мира

На участке от улицы Свистуна до дома №4 по улице Мира движение запрещено с 18:00 13 декабря до 8:00 14 декабря 2018 года.



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На участке по улице Мира до утра запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Мира, на участке от ул. Свистуна до дома №4 по ул. Мира, запрещено с 18:00 13 декабря до 8:00 14 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе дома №7.

На время работ движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: пр. Московскому и пр. Архитектора Алешина.