Главная Новости Дороги и транспорт Ночью ограничено движение по улице Мира
13.12.2018  19:49   

Ночью ограничено движение по улице Мира

На участке от улицы Свистуна до дома №4 по улице Мира движение запрещено с 18:00 13 декабря до 8:00 14 декабря 2018 года.


facebook.com
На участке по улице Мира до утра запрещено движение транспорта
 
Движение транспорта по ул. Мира, на участке от ул. Свистуна до дома №4 по ул. Мира, запрещено с 18:00 13 декабря до 8:00 14 декабря.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе дома №7.
 
На время работ движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: пр. Московскому и пр. Архитектора Алешина.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничено движение, харьков, улица мира
 
Версия для печати
 

Видео

Государственные исполнители поздравили детей с Днем Святого Николая
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 