Главная Новости Дороги и транспорт Трамвай №26 частично возобновил движение
14.12.2018  17:30   

Трамвай №26 частично возобновил движение

Движение трамваев по ул. Матюшенко, ул. Веснина, Белгородскому шоссе, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, возобновлено с 14 декабря.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев.

До завершения работ по капитальному ремонту трамвайных путей по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, трамвай №26 будет курсировать следующим образом: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

- в межпиковое время: - ул. Веснина - Парк им. Горького.

Также с 17 декабря будет возобновлено движение специальной подачи трамвая №26, который будет следовать  по маршруту: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, харьков, движение, маршрут, белгородсоке
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Дороги и транспорт Движению трамвая №3 в среду помешает аварийное дерево 05.12 Дороги и транспорт Трамвай №12 временно снимут с маршрута 29.11 Криминал и происшествия Очередная авария авто и трамвая (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес: "Проблемы, которые поднимают харьковчане на личных приемах, это наши проблемы. И мы их должны решать"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 