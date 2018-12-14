14.12.2018 17:30

Трамвай №26 частично возобновил движение

Движение трамваев по ул. Матюшенко, ул. Веснина, Белгородскому шоссе, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, возобновлено с 14 декабря.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко, на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев.



До завершения работ по капитальному ремонту трамвайных путей по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, трамвай №26 будет курсировать следующим образом: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;



- в межпиковое время: - ул. Веснина - Парк им. Горького.



Также с 17 декабря будет возобновлено движение специальной подачи трамвая №26, который будет следовать по маршруту: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк.