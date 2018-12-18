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18.12.2018  08:15   

По проспекту Ландау продлеваются ограничения в движении транспорта

В связи с необходимостью продления сроков ремонта путепровода, движение транспорта будет ограничено до весны следующего года.


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В связи с необходимостью ООО «Специализированная механизированная колонна №23» продление сроков работ по реконструкции коммунального путепровода по ул. Льва Ландау:

1. До 30 марта 2019 меняется организация движения транспортных средств по ул. Льва Ландау (Коммунальный путепровод), организовав двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с подразделениями Национальной полиции.

2. До 30 марта 2019 ограничивается скорость движения троллейбусов на Коммунальном путепроводе по ул. Льва Ландау.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, мост, проспект, харьков, ограничение движения, диспетчерская служба
 
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