По проспекту Ландау продлеваются ограничения в движении транспорта

В связи с необходимостью продления сроков ремонта путепровода, движение транспорта будет ограничено до весны следующего года.
В связи с необходимостью ООО «Специализированная механизированная колонна №23» продление сроков работ по реконструкции коммунального путепровода по ул. Льва Ландау:
1. До 30 марта 2019 меняется организация движения транспортных средств по ул. Льва Ландау (Коммунальный путепровод), организовав двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с подразделениями Национальной полиции.
2. До 30 марта 2019 ограничивается скорость движения троллейбусов на Коммунальном путепроводе по ул. Льва Ландау.
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: