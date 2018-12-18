18.12.2018 08:15

По проспекту Ландау продлеваются ограничения в движении транспорта

В связи с необходимостью продления сроков ремонта путепровода, движение транспорта будет ограничено до весны следующего года.



// facebook

В связи с необходимостью ООО «Специализированная механизированная колонна №23» продление сроков работ по реконструкции коммунального путепровода по ул. Льва Ландау:

1. До 30 марта 2019 меняется организация движения транспортных средств по ул. Льва Ландау (Коммунальный путепровод), организовав двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части, согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с подразделениями Национальной полиции.

2. До 30 марта 2019 ограничивается скорость движения троллейбусов на Коммунальном путепроводе по ул. Льва Ландау.