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18.12.2018  09:17   

Пробки в Харькове: движение стоит на нескольких проспектах

В Харькове утром, 18 декабря, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню. В основном, машины стоят в районе проспектов Московский и Юбилейный


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Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:

Московский проспект, район метро «Индустриальная» - движение в сторону центра.

Московский проспект, район улицы Харьковских дивизий — движение в сторону центра.

Московский проспект, район проспекта Петра Григоренко — движение от центра.

Московский проспект, район одноименного метро — движение в сторону центра.

Улица Ковпака, улица Шевченко — движение в сторону метро «Киевская».

Проспект Юбилейный — движение в сторону рынка «Барабашово».

Проспект Льва Ландау — движение в сторону Московского проспекта.

Проспект Гагарина, район аэропорта — движение в сторону центра.

Площадь Защитников Украины, Никитинский переулок — движение в сторону центра.

Полтавский Шлях, район моста на Южном вокзале — движение в сторону центра.

Начало Московского проспекта перекрыто.

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Источник:   kharkov.comments
 Тэги:  ограничение движения, пробки, харьков
 
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