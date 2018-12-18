Пробки в Харькове: движение стоит на нескольких проспектах

В Харькове утром, 18 декабря, автомобильные пробки соответствуют рабочему дню. В основном, машины стоят в районе проспектов Московский и Юбилейный
Скопление транспорта наблюдается в следующих районах:
Московский проспект, район метро «Индустриальная» - движение в сторону центра.
Московский проспект, район улицы Харьковских дивизий — движение в сторону центра.
Московский проспект, район проспекта Петра Григоренко — движение от центра.
Московский проспект, район одноименного метро — движение в сторону центра.
Улица Ковпака, улица Шевченко — движение в сторону метро «Киевская».
Проспект Юбилейный — движение в сторону рынка «Барабашово».
Проспект Льва Ландау — движение в сторону Московского проспекта.
Проспект Гагарина, район аэропорта — движение в сторону центра.
Площадь Защитников Украины, Никитинский переулок — движение в сторону центра.
Полтавский Шлях, район моста на Южном вокзале — движение в сторону центра.
Начало Московского проспекта перекрыто.
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Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой.
В Харькове продолжает снижаться ночная температура и возвращается ясная погода.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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