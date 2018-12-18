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18.12.2018  15:48   

Кто поставит в Харьков новые троллейбусы - решает тендер

В троллейбусном депо №2 проходят тендерные торги.


//dozor.kharkov.ua
В троллейбусном депо №2 проходят тендерные торги 
 
В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития сегодня, 18 декабря, в КП «Троллейбусное депо №2» состоялось раскрытие тендерных предложений на поставку троллейбусов городу Харькову.
 
Свои предложения на тендер подали три компании. Тендерный комитет начал обработку поданных документов согласно регламенту ЕБРР.
 
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделяет Харькову кредит на закупку троллейбусов в размере 10 млн евро.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  троллейбусы, тендер на поставки, харьков
 
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