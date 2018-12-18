18.12.2018 15:48

Кто поставит в Харьков новые троллейбусы - решает тендер

В троллейбусном депо №2 проходят тендерные торги.



//dozor.kharkov.ua

В троллейбусном депо №2 проходят тендерные торги

В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития сегодня, 18 декабря, в КП «Троллейбусное депо №2» состоялось раскрытие тендерных предложений на поставку троллейбусов городу Харькову.

Свои предложения на тендер подали три компании. Тендерный комитет начал обработку поданных документов согласно регламенту ЕБРР.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделяет Харькову кредит на закупку троллейбусов в размере 10 млн евро.